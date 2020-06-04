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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
05 июня 2020, 16:00

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию: назвали дату

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе готовят к открытию с 10 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам совещания.

"В штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Официальной информации на странице ООС в Facebook об открытии КПВВ по состоянию на 14:48 не было.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

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