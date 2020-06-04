Село на Сумщине закрывают на карантин

05 июня 2020, 16:36

В селе Горобовка Белопольского района Сумской области из-за всплеска заболеваемости COVID-19 введут ограничения на въезд и выезд.

Об этом в пятницу во время брифинга сказал директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, сообщает Укринформ.

«За последнюю неделю в Горобовке выявлено 13 случаев коронавируса, из них один у ребенка. Мы считаем, что источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили заболевание коронавирусом. Эта женщина занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались. Лабораторный центр направил в районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС свое заключение, что в селе нужно вводить карантин, как в свое время в селе Казацком Конотопского района», - рассказал Збаражский.

По его словам, уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей Горобовки переведут на режим самоизоляции.

Учитывая всплеск заболеваемости в этом селе чиновник не исключает возможности усиления карантинных мер в области.

«Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем выявляли ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин», - отметил чиновник.

За последние сутки на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 - в селе Горобовка Белопольского района.

Всего в области 188 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 4 летальных. Выздоровели 155 человек.

Как сообщал Укринформ, в Украине 25 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.