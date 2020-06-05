Четырехлетний мальчик утонул в водоеме на Донетчине

05 июня 2020, 19:32

Четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, утонул в водоеме в селе Новогнатовка 4 июня, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

О трагедии, произошедшей 4 июня, в полицию сообщила бабушка мальчика. На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, наряд спасательной службы и следственно-оперативная группа.

Было установлено, что 28-летняя жительница села Новогнатовка вместе с маленьким сыном находилась во дворе частного дома, а отчим находился на пасеке недалеко от дома. По словам матери, она на короткое время зашла в помещение по домашним делам, а ее малолетний сын остался играть на улице. Женщина вернулась через 5 минут и, не увидев сына, начала его искать. Мальчика нашли мертвым в водоеме недалеко от дома семьи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Это уже второй случай гибели детей на воде за месяц.