Минобразования: Призыв в армию для выпускников школ отсрочат

05 июня 2020, 09:44

В Министерстве образования и науки уверяют, что договорились с Минобороны и выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию этим летом.

Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.

«Учитывая обстоятельства, смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях», — отметила Мандзий.

Она говорит, что Минздрав вел переговоры с Минобороны по этому вопросу.

«Мы говорили с коллегами из министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию», — рассказала руководительница МОН.

Министр подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.