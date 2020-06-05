Боевики обстреляли позиции ООС, есть раненый

05 июня 2020, 19:35

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики осуществили обстрелы неподалеку Павлополя, Опытного, Широкино и Старогнатовки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Также оккупанты вели обстрел вблизи Новоалександровки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.