Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
05 июня 2020, 19:35

Боевики обстреляли позиции ООС, есть раненый

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики осуществили обстрелы неподалеку Павлополя, Опытного, Широкино и Старогнатовки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Также оккупанты вели обстрел вблизи Новоалександровки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: