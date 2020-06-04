В Украине подтверждено почти 600 новых случаев COVID-19

05 июня 2020, 10:02

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 1859 детей и 4963 медиков. На амбулаторном лечении находятся 18 124 пациента, из них 1556 детей и 4028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7840 человек, из них 303 ребенка и 935 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 298 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2685 медработников и 817 детей.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1093 (697 выздоровели)

Волынская обл. - 1008 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 960 (397 выздоровели)

Донецкая обл. - 195 (119 выздоровели)

Житомирская обл. - 855 (482 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1280 (551 выздоровел)

Запорожская обл. - 477 (280 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1507 (893 выздоровели)

Киев - 3292 (876 выздоровели)

Киевская обл. - 1711 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. - 538 (413 выздоровели)

Луганская обл. - 51 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 1988 (492 выздоровели)

Николаевская обл. - 307 (188 выздоровели)

Одесская обл. - 970 (329 выздоровели)

Полтавская обл. - 272 (255 выздоровели)

Ривненская обл. - 1962 (1039 выздоровели)

Сумская обл. - 188 (155 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1233 (963 выздоровели)

Харьковская обл. - 1196 (474 ​​выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 501 (306 выздоровели)

Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3519 (1079 выздоровели)

Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.