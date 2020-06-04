05 июня 2020, 10:34 На Донбассе украинские войска обстреляли из ракетных комплексов На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за сутки нарушили режим "тишины" 14 раз, применив среди остального вооружения противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Потерь среди украинских военных в течение 4 июня не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Также боевики использовали запрещенные Минском минометы, гранатометы, а еще пулеметы и стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил были вынуждены отражать атаки, применяя штатное вооружение. Обстрелы велись неподалеку Красногоровки, Богдановки, дважды возле Чермалыка - именно здесь агрессор задействовал противотанковые ракетные комплексы. Обстрелы зафиксировали также возле Павлополя, дважды вблизи Каменки, возле Авдеевки, Новолуганского, Орехового и Новгородского. "На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника... Потерь среди бойцов ОС вследствие обстрелов не было", - отметили в штабе. Твитнуть Загрузка... Загрузка...