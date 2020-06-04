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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
05 июня 2020, 11:22

В мире подтверждено более 6,7 миллиона случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 июня в мире подтверждено более, чем 6,7 миллионов случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания больше, чем 3,2 миллиона человек. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Worldometer

Утром в пятницу утром общее число подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6 702 835. Из них 393 224 – летальных. А число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3 252 376.

В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (1 924 051), Бразилия (615 870) и Российская Федерация (441 108).

Вместо этого в странах Европы эпидемиологическая ситуация улучшается: карантинные ограничения постепенно снимаются, а границы открываются.

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