В Киеве максимальная смертность от COVID-19 с начала эпидемии

05 июня 2020, 12:26

С начала эпидемии коронавируса в Киеве зафиксирована максимальная суточная смертность. За минувшие сутки умерли сразу четыре человека.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за сутки коронавирус выявили у 82 человек, среди них 14 медиков.

"Умерли от коронавируса, такой цифры у нас еще не было, четыре человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки", - отметил Кличко.

Он также добавил, что с начала эпидемии в Киеве подтверждено 3 292 случая. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 27 киевлян, всего выздоровели 876 человек.