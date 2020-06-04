Минздрав: Не готовы к ослаблению карантина Киев и 7 областей

05 июня 2020, 12:52

Город Киев и семь областей Украины не готовы с 5 июня открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутри.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Сегодня 5 июня, постановлением Кабинета Министров Украины разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутри помещения. В то же время по индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости - Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ривненская область и Черновцы, и по тестированиям не проходят Донецк и Луганск - почти проходия, но 11,96 на 100 тысяч населения», - сказал Ляшко.

Он отметил, что в этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет.

Ляшко добавил, что если эти заведения будут открываться, то это будет нарушением постановления Кабмина о введении адаптивного карантина.