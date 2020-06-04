Под Радой мужчина пытался совершить самосожжение

05 июня 2020, 14:05

Под Верховной Радой мужчина совершил попытку самоподжога, сообщает Укринформ.

Мужчину зовут Ляшенко Юрий, он предприниматель из Новой Каховки. На вид мужчине 50-55 лет. Кожа на его плечах и туловище сильно покраснела, но крайне серьезно не повреждена.

Его сейчас осматривают медики.

По словам мужчины, его семью якобы несколько раз грабили бандиты вместе с полицией. Он добавил, что относительно своих проблем обращался к другим представителям власти, в частности и к высшим чиновникам ГБР, но какую-то помощь оказать, защитить их смогли уже экс-замиеститель генпрокурора Виталий Касько и уже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

Сын мужчины, который совершил попытку самоподжога, Максим Ляшенко, отметил, что при Касько и Рябошапке были открыты уголовные дела в отношении инцидентов, о которых они заявляли, «но дальше дело так и не пошло».