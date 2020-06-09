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Общественное мнение
Происшествия
10 июня 2020, 09:07

В Одессе обрушилась часть жилого дома

10 июня в 3:09 в Одессе по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели всех жителей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждена газовая труба. Место повреждения не обнаружено.

Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Развернут штаб по ликвидации аварии.

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