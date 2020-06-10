11 июня 2020, 15:02 Боевики на Донбассе сбросили гранату над позициями ООС, есть раненый Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Павлополь. Они сбросили из беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-центр ВСУ. Боевики сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, над украинскими позициями, в результате взрыва один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали. Украинские военные дали огневой ответ. Потери противника уточняются. Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе осложнилась. Из-за обстрелов боевиков за минувшие сутки получили ранения трое военных ВСУ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...