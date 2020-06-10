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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
11 июня 2020, 15:02

Боевики на Донбассе сбросили гранату над позициями ООС, есть раненый

Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Павлополь. Они сбросили из беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.

Боевики сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, над украинскими позициями, в результате взрыва один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали.

Украинские военные дали огневой ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе осложнилась. Из-за обстрелов боевиков за минувшие сутки получили ранения трое военных ВСУ.

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