Боевики на Донбассе сбросили гранату над позициями ООС, есть раненый

Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Павлополь. Они сбросили из беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.
Боевики сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, над украинскими позициями, в результате взрыва один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали.
Украинские военные дали огневой ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе осложнилась. Из-за обстрелов боевиков за минувшие сутки получили ранения трое военных ВСУ.