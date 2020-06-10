Сколько украинцев воюют в иностранных ЧВК

11 июня 2020, 15:36

В составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни граждан Украины. По данным Службы безопасности Украины, в ЧВК "Вагнера" воюют 86 крымчан.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании".

В комментарии изданию генерал-майор СБУ Игорь Гуськов, который занимается сбором данных об участии российских ЧВК в международных конфликтах рассказал, что вербовка и участие украинцев в боевых операциях Французского иностранного легиона являются сомнительными с точки зрения законности.

Как известно, в мае этого года боец легиона, украинец Дмитрий Мартынюк погиб в ходе военной операции в Мали.

Добавим, на заседании Консультативного совета по делам ветеранов президент Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине.

Как известно, одной из самых известных ЧВК является частная военная компания "Вагнера" - российская военная структура, которая комплектуется наемниками, созданная в 2013 году. Она принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.