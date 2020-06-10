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Общественное мнение
Общество
11 июня 2020, 16:39

В ВСУ за сутки COVID-19 зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 11 июня в Вооруженных силах Украины 159 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 158 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 123 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

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