Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером

11 июня 2020, 17:00

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему главе Одесской ОГА и экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили должность советника по реформам, однако тот отказался, а к идее о назначении его вице-премьер-министром во фракции "Слуги народа" отнеслись по разному.

Об этом глава государства сообщил в интервью "Украинской правде".

"Мы встретились с Михеилом Николозовичем, он сказал:" Я хочу помогать ". Встреч было несколько, и он несколько раз приходил с различными советами. Он спросил:" Где вы меня видите? ". И я ему сказал:" Я хочу, чтобы вы сами подумали, определили свой статус ". Я ему предложил:" Можете идти ко мне советником по реформам ". Он говорит:" Это не мой уровень", - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, Саакашвили позже сам сказал, что видит себя в правительстве, в должности вице-премьер-министра по реформам.

"Я ему ответил:" Вице-премьер так вице-премьер, но я поговорю с Премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать ", - отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что Саакашвили не стал вице-премьер-министром, потому что во фракции "Слуга народа" было разное отношение - "и резкое, и разное".

После этого, несмотря на желание Саакашвили заниматься реформами, Зеленский предложил ему другую должность.