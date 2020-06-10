11 июня 2020, 17:36

Голкипер луганского футбольного клуба "Заря" Никита Шевченко выбыл до конца сезона из-за травмы ахилла.

Об этом сообщает сайт ТК "Футбол".

Вратарь получил травму в январе на тренировочном сборе команды в Турции, после чего был прооперирован.

Шевченко присоединился к луганчанам летом прошлого года и в нынешнем сезоне сыграл в 22-х матчах во всех турнирах.

Бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов заявлял, что "Заря" планировала продать Шевченко зимой, но сделку не смогли провести из-за травмы.

Следующий матч чемпионата Украины луганчане проведут против киевского "Динамо". Игра состоится в субботу, 13 июня, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 17.00.

Положение команд первой шестерки УПЛ: "Шахтер" - 65 очков, "Заря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Александрия" - 43, "Колос" - 26.