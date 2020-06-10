Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
11 июня 2020, 15:39

Прогулка по локациям специально созданной игровой среды

10 июня состоялась пресс-конференция, посвященная первому в Европе интерактивному форуму гражданского общества в виртуальном пространстве. Предлагаем вместе с нами прогуляться локациями специально созданной игровой среды

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: