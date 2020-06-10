10 июня состоялась пресс-конференция, посвященная первому в Европе интерактивному форуму гражданского общества в виртуальном пространстве. Предлагаем вместе с нами прогуляться локациями специально созданной игровой среды
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11 июня 2020, 15:39
Прогулка по локациям специально созданной игровой среды
10 июня состоялась пресс-конференция, посвященная первому в Европе интерактивному форуму гражданского общества в виртуальном пространстве. Предлагаем вместе с нами прогуляться локациями специально созданной игровой среды
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