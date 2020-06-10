Степанов: В Украине дефицит врачей-эпидемиологов

11 июня 2020, 09:59

В областных лабораторных центрах Украины дефицит врачей-эпидемиологов сейчас составляет 48%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации министра, не хватает врачей-лаборантов-гигиенистов (51%), и врачей-вирусологов (41%).

«Такие данные получил от профильного директората Минздрава. Должен сказать, статистика неутешительная. Дал поручение определить необходимое количество специалистов, которые нужны Украине для лечебно-профилактических мероприятий, а также для борьбы со вспышками инфекционных болезней на будущее», - написал он.

По словам Степанова, министерство уже разработало несколько механизмов, каким именно способом будет осуществляться переобучение врачей. «Ведь угроза есть всегда, сейчас весь мир это чувствует, как никогда. И каждая страна должна быть к ней готова», - написал он.