В Украине за сутки подтверждено почти 700 новых случаев COVID-19

11 июня 2020, 11:33

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)

Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)

Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)

Житомирская обл. - 992 (540 выздоровел)

Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)

Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)

Киев - 3671 (1053 выздоровели)

Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)

Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)

Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)

Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)

Одесская обл. - 1045 (421 выздоровели)

Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)

Ривненская обл. - 2175 (1164 выздоровели)

Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)

Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)

Черниговская обл. - 341 (81 выздоровели).

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.