Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 34 тисячі адміністративних послуг

11 июня 2020, 12:32

Органами ДПС Луганської області у січні-травні 2020 року платникам надано 34 тис. 39 адміністративних послуг.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 12 тис. 495 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 9 тис. 736 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 1 тис. 787 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 1 тис. 673 книги), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 660 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 713 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби (видано 1 тис. 266 довідок).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.