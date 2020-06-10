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Происшествия / Региональные
11 июня 2020, 12:36

В ОРЛО нет мобильной связи

На временно оккупированной территории Луганской области пропала мобильная связь оператора Vodafone в связи с отключением станций от электричества.

Об этом заявила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская, сообщает «Украинская правда».

«Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удалённого контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания», – отметила она.

По ее словам, у компании нет возможности физического доступа к станциям, поэтому они не могут ни перемонтировать, ни даже проверить, что точно там произошло.

Павловская также добавила, что сейчас компания никак не может решить этот вопрос, потому что это должно решаться на государственном уровне.

Вместе с тем в Vodafone сообщили, что в Донецкой области у них все работает.

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