Жена Зеленского заразилась коронавирусом

12 июня 2020, 15:34

Жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В ОП говорят, что Елена Зеленская придерживалась карантина и проходила тестирование на коронавирус регулярно. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно заразилась первая леди - пока неизвестно. В Офисе президента заявили, что проводится эпидемиологическое расследование.

Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования, им советуют пройти тестирование.

Вместе с тем, Елена Зеленская написала в своем Instagram, что находится на амбулаторном лечении. Ее изолированно от других членов семьи.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость", - сообщила она.

Напомним, ранее президент говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы люди поняли опасность COVID-19. Однако его отговорили.