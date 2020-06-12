12 июня 2020, 16:44 В Украину поступил первый транш кредита МВФ Первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) поступил в Украину. Сумма в 2,1 млрд долларов зачислена на валютные счета правительства в Государственном казначействе. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в своем Twitter. Как отметил, Смолий, средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда. "Со вчерашнего дня средства поступали в долларах, евро, иенах и юанях (валюты в СДР). Процесс завершен", - сообщил он. Транш выделен по программе Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Отметим, 10 июня Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. До конца года Украине ожидает еще 1,2 млрд евро от Еврокомиссии и 1 млрд долларов от Всемирного банка. Твитнуть Загрузка... Загрузка...