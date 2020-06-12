Украинская делегация отправилась в Париж для консультаций по Донбассу

12 июня 2020, 17:38

Сегодня, 12 июня, проходит однодневный рабочий визит украинской правительственной делегации в Париж. Цель поездки – консультации с командой президента Франции Эммануэля Макрона по реализации договоренностей лидеров стран Нормандского формата, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Визит является продолжением диалога, который начался 2 июня в Берлине и имеет целью детальное ознакомление международных партнеров с позицией украинской стороны и конкретными мерами, которые принимает Украина для достижения мира», – говорится в сообщении.

В состав украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, также вошли Министр обороны Украины Андрей Таран, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и другие.

В рамках визита, в частности, запланирована встреча с дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Боном.

«Декабрьский саммит лидеров стран "нормандской четверки" в Париже позволил дать толчок диалогу, в том числе – в рамках "Минского процесса", который непосредственно связан с Н4. Дважды удалось провести взаимное освобождение удерживаемых лиц. За этот период украинская сторона сделала ряд шагов, которые доказывают наше стремление достичь мира. Существенно повышен статус украинского представительства в "Минске". Главное – наконец удалось привлечь к предусмотренным минскими договоренностями консультациям представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации», – отметил Алексей Резников.