4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали для больниц Луганщины, 2 из них отправились в Рубежанскую центральную городскую больницу. На передаче оборудование была и наша съемочная группа
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12 июня 2020, 18:14
4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали для больниц Луганщины
4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали для больниц Луганщины, 2 из них отправились в Рубежанскую центральную городскую больницу. На передаче оборудование была и наша съемочная группа
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