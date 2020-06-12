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Общественное мнение
Власть / Региональные
12 июня 2020, 18:14

4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали для больниц Луганщины

4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали для больниц Луганщины, 2 из них отправились в Рубежанскую центральную городскую больницу. На передаче оборудование была и наша съемочная группа

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