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Общественное мнение
Экономика / Региональные
12 июня 2020, 10:58

Платники Луганщини перерахували до бюджету 93 млн грн військового збору

На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та сплати військового збору, спрямованого на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - травень 2020 року надходження військового збору склали 93 млн гривень. Це на 11,3 млн грн, або 13,8 відс. більше надходжень січня - травня 2019 року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

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