Платники Луганщини перерахували до бюджету 93 млн грн військового збору

12 июня 2020, 10:58

На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та сплати військового збору, спрямованого на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - травень 2020 року надходження військового збору склали 93 млн гривень. Це на 11,3 млн грн, або 13,8 відс. більше надходжень січня - травня 2019 року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.