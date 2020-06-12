СБУ «поздравила» российских дипломатов с днем РФ

12 июня 2020, 13:17

У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове – патриотический мурал.

«Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ», – отметили в спецслужбе.