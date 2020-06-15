Участникам АТО в Мариуполе передали два десятка земельных участков

15 июня 2020, 14:03

Двадцать один земельный участок в Приморском и Левобережном районах Мариуполя передан в собственность участникам АТО. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сегодня прошла жеребьевка по распределению земли по улице Ялтинской и Пейзажной среди участников АТО.

«Мы разработали детальный план по двум улицам под комплексную застройку. В прошлом году выделили 36 участков. Расходы по отводу земельных участков берет на себя город. Разрабатываем проект отвода и отдаем на руки участникам. Далее они могут приступать к строительству жилого дома, либо распоряжаться землей по своему усмотрению», - сказала директор департамента по работе с активами Светлана Штенда.

В настоящее время в очереди на получение земельных участков стоят 1060 человек.

«Списки обновляются приблизительно раз в три месяца. К очереди есть доверие, и количество претендентов регулярно растет. Участников жеребьевки отбирают члены комиссии, учитывая 9 критериев приоритетности. На первом месте семьи погибших, участники боевых действий, получившие ранения, повлекшие за собой инвалидность», - отметила заместитель городского головы Михаил Ивченко.

В рамках бесплатной приватизации участникам боевых действий положено 10 соток земли.