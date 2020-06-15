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Общественное мнение
Культура / Региональные
15 июня 2020, 14:26

"ОколоКультуры": Капеллан Александр Мишура о событиях на Майдане и капелланской миссии в зоне АТО

В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультура» капеллан из Киева Александр Мишура рассказал о том, как проходила капелланская миссия на востоке страны в период боевых действий и событиях на Майдане

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