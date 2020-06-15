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Общественное мнение
Власть
15 июня 2020, 16:00

Пограничники назвали условие пропуска иностранцев в Украину

Государственная пограничная служба назвала условие для пропуска иностранцев в Украину. Сейчас ведомство ожидает от Министерства здравоохранения "Перечень государств с широким распространением COVID-19".

Об этом сообщает правительственный портал.

В Кабмине напоминают, что, согласно требованиям правительственного постановления, запрещается въезд иностранцам без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

"Сейчас пограничное ведомство Украины ожидает поступления от Министерства здравоохранения "Перечня государств со значительным распространением COVID-19". До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", - информирует пресс-служба.

Указано, что для принятия решения об обсервации иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы.

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