15 июня 2020, 16:36

На трассе государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы в Хмельницкой области проходят активные дорожно-ремонтные работы. Всего в текущем году в рамках "Большой стройки" президента будет восстановлено 40 км дороги в пределах области, в том числе будет добавлена одна полоса движения.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Ремонт трассы осуществляют два подрядчика - ТОВ "СП "Автострада" и ПАТ "Хмельницкое ШБУ № 56". На разных участках проводится как текущий средний, так и капитальный ремонт, в том числе с расширением дороги на одну полосу шириной 3,5 м и добавлением остановочных полос по 2,5 метра в обе стороны движения.

На странице Голика также можно увидеть, как проходят работы в районе пгт. Дунаевцы и возле села Антоновцы.

По его слова, обновление 40 км трассы должно быть завершено в текущем году по "Большой стройке". Общая же протяженность отремонтированных и построенных дорог составит 6500 км.