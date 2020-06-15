Стефанишина: После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству

15 июня 2020, 17:00

Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера из расширенных возможностей. В Кабмине уверены, что Украина будет членом НАТО.

Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью "Европейской правде".

Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть к программе расширенных возможностей НАТО, - ред.) очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.