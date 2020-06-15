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Общественное мнение
Власть
15 июня 2020, 17:38

Из-за незаконной добычи гранита экс-чиновниками Укрзализныци госбюджет потерял 850 миллионов

Бывшим руководителям подразделений АО «Укрзализныця» по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении за незаконную добычу гранита в карьере общества.

По данным СБУ, должностные лица Укрзализныци организовали в течение 2017-18 годов противоправную добычу полезных ископаемых в Житомирской области. По версии следствия, работы в карьере осуществлялись без надлежащего оформления разрешительных документов.

В общем злоумышленники успели добыть более 340 тысяч кубических метров гранита. Камень реализовывали частным структурам. По заключению экспертизы, за их действия государству нанесен ущерб на более чем 850 млн гривен.

Бывшему начальнику филиала ЦУП АО «Укрзализныця» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, экс-руководителю Пенизевицкого карьера - по ч. 4 ст. 240 УК Украины. Материалы дела направлены в суд.

Продолжается досудебное следствие.

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