На Прикарпатье спасатели всю ночь переправляли туристов, застрявших из-за подъема воды

15 июня 2020, 12:14

14 июня в 20:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района, возвращаясь с отдыха на Манявский водопад, из-за внезапного повышения уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа из 18 человек, в том числе 3 детей.

По данным ГосЧС, в 21:38 для оказания помощи выехали спасатели.

15 июня в 00:20 поисково-спасательное отделение на снегоболотоходе «Богун» прибыло к ближайшему притоку реки Манявка со стороны села Манява, ориентировочно в 1 км от места нахождения двух групп туристов в количестве 10 человек, в том числе 3 детей, находящихся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находится неподалеку.

Грузовой автомобиль повышенной проходимости местного жителя, который в 20:55 прибыл для оказания помощи, находится ориентировочно на 150 м выше по течению притока. Из-за высокого уровня воды в притоках реки применить снегоболотоход временно было невозможно, спасатели осуществляли переправу через первую притока реки с помощью спасательных веревок.

15 июня в 6:12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Состояние удовлетворительное. Изучался вопрос возможности вывода другой группы (12 человек, в том числе 3 детей) другими окольными путями, поскольку водная преграда перед ними слишком велика для использования транспорта.

15 июня в 09:50 группу из 12 человек переправили через реку Манявка вблизи села Манява Богородчанского района. Угрозы жизни нет.