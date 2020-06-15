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Общественное мнение
Власть
15 июня 2020, 12:41

Киевскую городскую организацию партии «Слуга Народа» возглавил Николай Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии «Слуга Народа».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что решение о назначении Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции городской партийной ячейки приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

«Это большая ответственность перед киевлянами, президентом и командой. Очень благодарен всем за доверие», — заявил Николай Тищенко.

Членами городского совета партийной организации города Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

Ранее сообщалось, что киевскую областную организацию партии «Слуга Народа» возглавил народный депутат Александр Дубинский.

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