15 июня 2020, 13:19 Порошенко свидетельствовал в суде по госизмене Януковича Пятого президента Петра Порошенко допросили в Апелляционном суде Киева в рамках апелляции адвокатов Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщается на Facebook-страницах Порошенко и Европейской солидарности. Пятый президент прибыл в суд в качестве свидетеля. Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществления агрессии сделало его преступником. «Преступление Януковича было продемонстрировано 1 марта 2014 российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представителем российской власти было продемонстрировано письмо, которым господин Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которыми были предприняты попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму. Я прибыл в Крым и лично видел российские войска и имел информацию об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска. Верховная Рада Крыма была в плотном окружении российских войск, двери были закрыты. Речь шла о легитимизации российской агрессии», - сказал Порошенко. Твитнуть Загрузка... Загрузка...