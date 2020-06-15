Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців понад 163 млн грн єдиного податку

15 июня 2020, 13:37

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня - травня 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло163,1 млн гривень єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 96,1 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 14,4 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники – 52,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень - травень 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 16,2 млн грн, або 11 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - травень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 1 млрд 321,2 млн гривень.