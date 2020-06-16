СБУ задержала Мангера

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Его доставляют в суд в Киеве.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.
"В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.