Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
16 июня 2020, 14:00

СБУ задержала Мангера

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Его доставляют в суд в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

"В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: