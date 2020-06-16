16 июня 2020, 15:05

Оккупационные власти "ДНР" требуют, чтобы украинский мобильный оператор Vodafone платил им за потребленную базовыми станциями электроэнергию. Это следует из сообщения так называемого "министерства иностранных дел".

В нем отмечается, что "участники Контактной группы по Донбассу на видеоконференции уделили особое внимание работе мобильного оператора Vodafone на территории" оккупированной части Донбасса.

По версии, "министерства", участники заслушали доклад неназванного координатора ОБСЕ о работе мобильного оператора Vodafone и, якобы, "его долгах по электроэнергии".

"Там констатировали, что с украинской стороны письменных предложений по-прежнему не поступало", - признали оккупационные власти бесперспективность своих претензий.

Украинская сторона, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что самозваные власти ОРДЛО должны обеспечить украинским операторами возможность функционирования мобильной связи на оккупированных территориях. Как говорится в сообщении Офиса президента Украины, речь идет, прежде всего, об удовлетворении гуманитарных потребностей.

Как сообщалось ранее, никакие платежи боевикам со стороны украинских компаний невозможны, поскольку это является финансированием терроризма.