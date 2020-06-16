В Луганской области три новых случая заболевания COVID -19

16 июня 2020, 15:38

Три новых случая инфицирования COVID -19 выявлены за последние сутки вирусологической лабораторией в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Так, жительница Старобельского района заболела, находясь в самоизоляции после возвращения из РФ, госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО, Жительница Меловского района, контактный случай по первому в районе случаю заболевания (после возвращения из РФ), житель Беловодского района, обследован в конце периода самоизоляции, после возвращения из РФ.

По состоянию на 16 июня исследован по области всего 491 подозрительный случай (+11 за минувшие сутки). Лечатся 13 человек, из них 4 человека госпитализированы в инфекционные отделения Старобельского РТМО и Рубежанской центральной городской больницы, 9 - амбулаторно.