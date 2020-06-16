На 4 человека увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Донецкой области

16 июня 2020, 16:10

Четыре новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение минувших суток. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

«В Славянске (16-летняя девушка), Славянском районе (53-летний мужчина), Бахмуте (71-летняя женщина) и Мариуполе (16-летний парень). Все – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», - написал Павел Кириленко.

Он призвал жителей региона не пренебрегать правилами личной безопасности и гигиены, соблюдать социальные дистанции, носить медицинскую маску в помещениях и пользоваться дезинфекторами.

За минувшие сутки в Донецкой области выписаны три человека, выздоровевшие после заражения COVID-19.