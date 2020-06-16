В Минфине рассказали, как участники пробного ВНО смогут вернуть деньги

16 июня 2020, 17:42

Министерство финансов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. Об этом сообщается на Правительственном портале.

За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины (далее - УЦОЯОУ).

Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Как сообщалось ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО сдают тестирование дома. Ранее сообщалось, что внешнее независимое оценивание в 2020 году может не состояться в случае значительного превышения эпидемических показателей.