"Укрпошта" получила грант на 80 тысяч долларов для приобретения платежных терминалов в селах

16 июня 2020, 09:40

"Укрпошта" получила грант правительства Японии на 80 тысяч долларов для закупки и установки POS-терминалов в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности предоставлен в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС).

Как отметили в "Укрпоште" эти средства предназначены на закупку POS-терминалов для их установки в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 человек, что позволит осуществлять безналичные расчеты за потребленные товары и услуги населению отдаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют банковские учреждения: принимать платежные карточки для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и т.д.

"Уже не первый год Укрпочта борется за то, чтобы 15 млн. украинцев в 27 тысячах небольших городах и селах имели доступ к современным финансовым услугам. Уже сейчас мы инвестируем в развитие инфраструктуры: закупаем авто, компьютеры, обновляем IT-системы, обучаем работников. Приятно, что Правительство Японии оценило наши инициативы в распространении финансовой инклюзии в Украине и выразил им свою поддержку, выделив грант на приобретение POS-терминалов. Учитывая позиции Японии в рейтингах международных финансовых институтов по финансовой грамонтности населения, ведь почтовые отделения в Японии принимают на хранение средства с 1875 года, а сейчас почтовый банк входит в тройку крупнейших банков этой страны, при этом сохраняя свои отделения в каждой префектуре своего государства, выбор проекта АО "Укрпошта" является еще очень ценным. Верим, что и украинская власть определит собственного национального оператора почтовой связи как ключевого и надежного участника распространения финансовой инклюзии в Украине. Ведь уже сегодня очевидно сформирован запрос от общества о необходимости проведения кардинальных изменений в обеспечении равных прав и возможностей получения современных финансовых услуг гражданами, проживающими во всех населенных пунктах на всей территории Украины, а не только жителей крупных городов", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.