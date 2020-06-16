Камеры на дорогах: водители в Украине уже заплатили более 1,5 млн гривен штрафов

16 июня 2020, 14:03

Водители оплатили более 1,5 млн грн штрафов за первые дни работы в июне на дорогах комплексов автофиксации Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Укринформу".

По его словам, в этом году статистика улучшится за счет увеличения камер на дорогах.

"Все быстро адаптируются – полиция докладывает об уменьшении количества нарушений. Правда, речь о конкретных участках, это не значит, что нарушать перестали по всей стране. Но с развертыванием системы (а мы рассчитываем до конца года установить еще по крайней мере 220 камер на дорогах государственного значения), статистика будет улучшаться. Мы уже писали письма мэрам городов, чтобы на своем уровне быстрее воплощали проект и рассчитываем, что через год-два уже около 1000 камер будут администрироваться в Украине и она будет понемногу Европой. Как видим, риск потерять деньги работает лучше, чем социальная реклама", - отметил Криклий.

Как сообщалось ранее, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.