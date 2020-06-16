На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 26 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

16 июня 2020, 18:05

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 5 місяців 2020 року платники податків Луганщини подали 46 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку.

Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 49,7 млн грн. В аналогічному періоді минулого року подано 55 заяв на загальну суму 91 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 5 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 8,5 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 26 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.