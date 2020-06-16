СБУ заявляет, что разоблачила в Украине российскую сеть ботоферм

16 июня 2020, 18:18

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех других областях, сообщили в пресс-службе СБУ.

Ботоферма, по версии ведомства, распространяла фейки по заказу из России, которые были направлены на эскалацию конфликта на Донбассе. Отмечается, что сеть позволяла распространять фейки от более 10 000 ботов. При этом организаторы использовали не только учетные записи в соцсетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с поддельными персональными данными.

"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", - рассказали в спецслужбе.

В СБУ отметили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты. "В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб", - сообщили в СБУ.

Ботофермы обнаружили по 12 адресам в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Во время обысков были изъяты доказательства причастности конкретных лиц к ботоферме и более 40 000 SIM-карт.