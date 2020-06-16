СБУ попередила замовне вбивство приватного підприємця з Бахмута

16 июня 2020, 18:54

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил попередили замовне вбивство приватного підприємця з Донеччини та затримали організатора злочину.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Бахмуту через посередника підшуковує виконавців для вбивства місцевого бізнесмена, який займається валютно-обмінними операціями, а також його сім`ї. Мотивом злочину стали гроші. За інформацією замовника, жертва володіє значними сумами готівки та зберігає вдома від 200 до 500 тисяч доларів США.

Життя комерсанта і його рідних зловмисник оцінив у 140 тисяч доларів. Правоохоронці здійснили імітацію обстановки катування та вбивства комерсанта разом із дружиною та сином, після чого замовника повідомили про їх «ліквідацію». Для підтвердження розправи організатору були надані відповідні постановочні фото.

Затримали замовника на конспіративній квартирі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Заходи із протидії оргзлочинності проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях