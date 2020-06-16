В Китае фиксируют рост новых случаев коронавируса, эпицентр – рынок в Пекине

16 июня 2020, 10:08

Китай сообщает о десятках новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине второй день подряд, что подогревает страх второй волны эпидемии, тогда как страны Европы открывают границы после карантина.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Национальную комиссию КНР по здравоохранению.

Власти Китая сообщают, что 14 июня на материковой части страны зафиксировали 49 новых случаев подтвержденной инфекции: 10 импортированных случаев и 39 случаев заболевания у местных жителей, из который 36 – в Пекине. Смертельных случаев там в воскресенье не зафиксировали.

«Bangkok Post» пишет, что 15 июня представители китайского здравоохранения сообщили, что в Пекине в настоящее время зарегистрировано 75 случаев респираторных заболеваний. Свежий кластер связан с оптовым продовольственным рынком Синфади (Xinfadi).

Более 10 тысяч человек в Пекине уже прошли тестирование, включая работников рынка, местных жителей и всех, кто посещал рынок в последние недели. Люди стояли в очереди на стадионе, где проводили массовое тестирование.

Официальные лица заявили, что планируют протестировать 46 тысяч человек, которые живут в районе Фэнтай. В районе создано 24 станции тестирования. В 21 районе столицы Китая – строгая локализация.

«Salmon Business» сообщает, что Китай прекратил продажу всего лосося после того, как коронавирус был обнаружен на разделочной доске для импортированной рыбы на крупнейшем рынке в Пекине. Лосось, в котором обнаружили коронавирус, был получен с рынка морепродуктов в Цзиншене.

В субботу китайские власти заблокировали районы вокруг рынка Синфади после того, как 51 человек показал положительный результат на COVID-19.

В свою очередь, «Global Times» пишет, что есть две версии происхождения новой вспышки COVID-19 в Пекине: зараженные морепродукты и мясо, ввозимое из-за границы, или же люди, которые могли кашлять или чихать на морепродукты или мясо.

Эксперт из Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний Ян Пэн в воскресенье заявил, что предварительно установлено: вирус, обнаруженный в образцах с рынка, связан со штаммами завезенных из Европы случаев.

Пекинский центр теперь проведет эпидемиологическое расследование ранних и ключевых случаев, а также проведет дополнительные тесты на штамм вируса, обнаруженный в кластере с Синфади.

В воскресенье власти сообщили, что было отслежено 394 тесных контакта, связанных с рынком Синфади, 242 из которых – из района Фэнтай. На то время 111 человек находились на карантине в специально отведенных местах, а остальные – в изоляции дома