Двести бойцов ГСЧС со всей Украины в Донецкой области будут восстанавливать поврежденное обстрелами жилье

16 июня 2020, 11:50

Двести работников ГСЧС со всей страны примут участие в восстановлении поврежденного жилья в Донецкой области. Об этом во время ежедневного брифинга по вопросам предотвращения распространения коронавируса на территории Донецкой области сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко,- сообщает пресс-служба ДонОГА.

Отмечается, что 200 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из всех регионов Украины, которые примут участие в восстановлении жилья в населенных пунктах, приближенных к линии разграничения, уже находятся в Донецкой области.

"Все сотрудники ГСЧС, которые прибыли в область, прошли обязательную двухнедельную обсервацию и находятся под постоянным контролем медиков. Состояние их здоровья позволяет в ближайшее время приступить к восстановлению жилья", - подчеркнул глава области.

В облгосадминистрации напомнили, что сотрудники ГСЧС из других областей Украины привлекаются для проведения ремонтных работ и восстановления жилья, пострадавшего в результате боевых действий. Работы проводятся на средства областного материального резерва.

В 2020 году в Донецкой области планируется восстановить не менее 1000 жилых домов.